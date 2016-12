Στις 8 Φεβρουαρίου 2017, στο Παρίσι, ο οίκος RM Sotheby βγάζει στο σφυρί μια μοναδική στον κόσμο Porsche 911 R.

Ένα από τα λίγα αυτοκίνητα με το προαιρετικό Paint to Sample (PTS), η Porsche 911 R έχει χρώμα Slate Grey, λωρίδες σε ασήμι χρώμα στο καπό και κίτρινα γράμματα «Porsche» στις πόρτες. Το εσωτερικό, έχει μαύρο δέρμα, αγωνιστικά καθίσματα bucket και ένθετα Houndstooth.

Το καλύτερο βρίσκεται στα φωτιζόμενα μαρσπιέ των θυρών, υπάρχει η επιγραφή «Racing is life. Anything that happens before or after is just waiting». Το αυτοκίνητο κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου για να αποτίσει φόρο τιμής στον Steve McQueen από τον ιδιοκτήτη του. Είναι επίσης η μόνη PTS 911 R, που παραδόθηκε καινούρια στη Γαλλία, γεγονός που την καθιστά πολύ πιο σπάνια.

Κάτω από το καπό, βρίσκεται ο ατμοσφαιρικός, 4.0-λίτρων, inline, 6-κύλινδρος κινητήρας, που αποδίδει 500 ίππους. Το αυτοκίνητο ζυγίζει μόλις 1.370 κιλά, είναι μια από τις ελαφρύτερες 911 και διαθέτει ένα εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο.

Το αυτοκίνητο θα δημοπρατηθεί τον Φεβρουάριο, το 25 τοις εκατό των χρημάτων θα πάνε στην έρευνα για τη θεραπεία του καρκίνου στα παιδιά, που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Gustave Roussy.





