Η Aston Martin Valkyrie φτάνει πιο κοντά στην παραγωγή και τώρα ακούμε για πρώτη φορά τον ήχο του βρετανικού θηρίου.

Σε ένα tweet, ο διευθύνων σύμβουλος της Aston Martin, Andy Palmer, δημοσίευσε ένα από τα πρώτα βίντεο του επερχόμενου υπερ-αυτοκινήτου. Ενώ το υλικό παράγεται από υπολογιστή, ο ήχος είναι αυθεντικός και το αυτοκίνητο ακούγεται καταπληκτικά.

Η Aston Martin Valkyrie εφοδιάζεται με έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα V12, που επιτρέπει στο μοντέλο να έχει αναλογία ισχύος προς βάρους 1:1. Ο κινητήρας αναπτύσσεται από την Cosworth, η οποία, μετά από ένα διαγραμμένο tweet, δήλωσε: «Είμαστε διάσημοι για το σπάσιμο των ρεκόρ και ο πρόσφατος κινητήρας μας, ο V12 της Aston Martin Valkyrie, θα είναι ο ισχυρότερος κινητήρας στον κόσμο με 1145 ίππους».

Ενώ ο Aston Martin είπε αρχικά ότι οι πρώτες παραδόσεις της Valkyrie θα ξεκινήσουν το 2018, τώρα φαίνεται ότι το μοντέλο δεν θα κυκλοφορήσει μέχρι το 2019 ή το 2020. Αυτό φαίνεται εύλογο, καθώς η Aston Martin είπε ότι οι πρώτες παραδόσεις της Valkyrie AMR Pro θα γίνουν έως το 2020.

Μιλώντας για τη Valkyrie AMR Pro, το μοντέλο θα διαθέτει αναβαθμισμένο σύστημα ελέγχου εκπομπών και αναθεωρημένο σύστημα ανάκτησης ενέργειας. Η Aston Martin δήλωσε ότι το αυτοκίνητο να έχει μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 362 km/h και η συνδυασμένη ισχύ πάνω από 1115 ίππους.

The sound of “THE” GREAT British car company! Thank you @Cosworth @redbullracing #AstonMartinValkyrie #NaturallyAspirated#V12 pic.twitter.com/HmEICj29uH

— Andy Palmer (@AndyatAston) 3 Οκτωβρίου 2018