Audi RS3 Sportback 700 ίππων vs BMW M3 E46 900 ίππων

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automotors.gr
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Στο βίντεο παραπάνω, ένα Audi RS3 Sportback by PPH-Motoring 700 ίππων, μονομαχεί με μια Mercedes CLS 63 AMG 1000 ίππων, ένα Audi RS6 Avant και με μια BMW M3 E46 900 ίππων! Ποιο είναι το γρηγορότερο;

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