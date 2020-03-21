Αρχική VIDEOS Audi RS3 Sportback 700 ίππων vs BMW M3 E46 900 ίππων VIDEOS Audi RS3 Sportback 700 ίππων vs BMW M3 E46 900 ίππων Από automotors.gr - 21 Μαρτίου 2020 765 0 SHARE Facebook Twitter tweet Στο βίντεο παραπάνω, ένα Audi RS3 Sportback by PPH-Motoring 700 ίππων, μονομαχεί με μια Mercedes CLS 63 AMG 1000 ίππων, ένα Audi RS6 Avant και με μια BMW M3 E46 900 ίππων! Ποιο είναι το γρηγορότερο; Comments comments RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Δαβίδ εναντίον Γολιάθ: BMW M2 εναντίον BMW M8! Δείτε την BMW M8 Competition των 625 ίππων! Drag race: Audi S3 vs Mercedes-AMG CLA 35 vs Mini Clubman JCW LEAVE A REPLY Ακύρωση απάντησης Αποθήκευσε το όνομά μου, email, και τον ιστότοπο μου σε αυτόν τον πλοηγό για την επόμενη φορά που θα σχολιάσω. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας. STAY CONNECTED13,969FansLike8,901FollowersFollow Δημοφιλέστερο βίντεο Audi RS3 Sportback 700 ίππων vs BMW M3 E46 900 ίππων automotors.gr - 21 Μαρτίου 2020 0 Latest videosΔαβίδ εναντίον Γολιάθ: BMW M2 εναντίον BMW M8!automotors.gr - 21 Μαρτίου 20201820Audi RS3 Sportback 700 ίππων vs BMW M3 E46 900 ίππωνautomotors.gr - 21 Μαρτίου 20207650Η εκρηκτική Mercedes-AMG CLA 45 S με τέρμα τα γκάζια στην Autobahnautomotors.gr - 21 Μαρτίου 20202750Drag race: Audi S3 vs Mercedes-AMG CLA 35 vs Mini Clubman JCWautomotors.gr - 8 Μαρτίου 20202450Όταν τo “οriginal” VW Golf GTI συναντά το Golf GTI Mk8automotors.gr - 7 Μαρτίου 20201660Drag race: Audi RS6 vs BMW M5 Competition vs Mercedes-AMG E63 S vs Porsche Panamera Turbo Sautomotors.gr - 22 Φεβρουαρίου 20202190BMW M8 Competition 625 hp: 0-310 km/hautomotors.gr - 22 Φεβρουαρίου 20202930 Classic Cars Στο σφυρί το σπάνιο Spyker C8 Laviolette automotors.gr - 22 Μαρτίου 2020 Στο γκαράζ του Jay Leno το Renault R5 Turbo2 11 Μαΐου 2019 Στο σφυρί η Mercedes-Benz 500E του Mr. Bean 14 Απριλίου 2019 Μια μάχη από τα παλιά: Ferrari Testarossa vs Lamborghini Countach 23 Μαρτίου 2019 Πρέπει να δεις Δε θα κατασκευαστεί το Polo R των 300 ίππων automotors.gr - 23 Μαρτίου 2020 Ακούστε τον ήχο του νέου Audi S3 Sportback 7 Φεβρουαρίου 2020 Νέο Mazda RX-7: Πάρα πολύ καλό για να είναι αληθινό! 29 Ιανουαρίου 2020 Τα 10 χειρότερα Supercars όλων των εποχών 17 Ιανουαρίου 2020