Δείτε το ατύχημα του Richard Hammond με το Rimac Concept_One (βίντεο)

Ο παρουσιαστής του Grand Tour, Richard Hammond, έχασε τον έλεγχο του Rimac Concept_One κατά τη διάρκεια hillclimb event που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα.

Ο 47χρονος πρώην παρουσιαστής του Top Gear μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Ελβετία. Συμμετείχε στο Hemburg Hill Climb event με το σπάνιο Rimac Concept_One των 1000 ίππων και βιντεοσκοπούσε την ανάβαση του.

Richard Hammond was involved in a serious crash, but very fortunately suffered no serious injury. pic.twitter.com/4Oib32IJvj

Το βίντεο παρακάτω τραβήχτηκε λίγο πριν τη συντριβή και δείχνει το Richard Hammond να οδηγεί το ηλεκτρικό supercar, όταν ξαφνικά κάτι πάει στραβά και δεν μπορεί να μπει στη στροφή.

Σύμφωνα με μια δήλωση που κυκλοφόρησε στη σελίδα του «The Grand Tour» στο Facebook, ο Hammond κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο πριν το Concept_One πάρει φωτιά. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο St Gallen για εξετάσεις. Ευτυχώς, δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Τα αιτία του ατυχήματος δεν είναι γνωστά, οι άνθρωποι από το Grand Tour ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί για να ανακαλύψουν τι προκάλεσε το ατύχημα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Richard Hammond είναι καλά, με ένα σπασμένο γόνατο να είναι το χειρότερο σενάριο.

Ο συνάδελφός του, ο Jeremy Clarkson, έγραψε στο twitter πριν από λίγα λεπτά: «Ήταν η μεγαλύτερη συντριβή που έχω δει ποτέ και η πιο τρομακτική, αλλά παραδόξως και ευτυχώς, ο Richard φαίνεται να είναι εντάξει».

It was the biggest crash I’ve ever seen and the most frightening but incredibly, and thankfully, Richard seems to be mostly OK.

— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) 10 Ιουνίου 2017