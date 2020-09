Drag Race: BMW M8 Gran Coupe vs Porsche Panamera vs Audi RS6 vs Mercedes-AMG E63 S Estate

Η BMW M8 Competition Gran Coupe μονομαχεί με την Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid το Audi RS6 και τη Mercedes-AMG E63 S Estate.

Ο 4.4-λίτρων, twin-turbo V8 κινητήρας της Μ8 Competition, αποδίδει 625 ίππους και 750 Nm ροπής. Το γερμανικό θηρίο έχει κίνηση στους τέσσερις τροχούς και εφοδιάζεται με ένα οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο. Ζυγίζει 2054 κιλά και διαθέτει ένα από τα καλύτερα launch-control.

Στη συνέχεια έχουμε την Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid, η οποία αποδίδει 680 ίππους και 850 Nm. Η δύναμη διοχετεύεται από ένα αυτόματο κιβώτιο οκτώ ταχυτήτων και στους τέσσερις τροχούς. Ζυγίζει 2400 κιλά, αλλά το e-boost προσφέρει εξαιρετική επιτάχυνση.

Το Audi RS6 χρησιμοποιεί τον ίδιο κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων και σύστημα 4WD με την Porsche. Χωρίς τα υβριδικά bits, αποδίδει 600 ίππους και 800 Nm ροπή. Είναι συγκριτικά ελαφρύ (2075 κιλά), πράγμα που μπορεί να του δώσει πλεονέκτημα απέναντι στην Panamera.

Last but not least, η Mercedes-AMG E63 S με τον 4.0-λίτρο, twin-turbo V8 κινητήρα, που αποδίδει 612 ίππους και 850 Nm. Έχει κίνηση στους τέσσερις τροχούς, μέσω του αυτόματου κιβωτίου οκτώ ταχυτήτων. Είναι το ελαφρύτερο από αυτό το κουαρτέτο, ζυγίζει 1940 κιλά.

Comments

comments