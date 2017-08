Στο επερχόμενο Pebble Beach Concours d’Elegance, που θα γίνει στο Monterey της Καλιφόρνια, θα δούμε μια συλλογή από κλασικές Ferrari αξίας 18 εκατομμυρίων δολαρίων!

1. Ferrari 166 MM/212 Export «Uovo» by Fontana του 1950

Το πιστεύετε ή όχι, αυτό που βλέπετε είναι μια πραγματική, γνήσια Ferrari, αναμφισβήτητα μια από τις πιο περίεργες. Με το αμάξωμα της Fontana, που δημιουργήθηκε από το σχεδιαστή Franco Reggiani, η 166 MM/212 Export «Uovo» του 1950 είναι μια από τις πιο σπάνιες Ferrari που υπάρχουν και είναι σε εκπληκτική κατάσταση.

Το one-off αυτοκίνητο έχει αριθμό πλαισίου 024 και παραδόθηκε καινούριο στις 2 Φεβρουαρίου 1950 στον Count Giannino Marzotto. Ήταν εξοπλισμένο με κινητήρα αερίου 1.56 λίτρων, που απέδιδε 186 ίππους και είχε αυτονομία 550 χιλιόμετρα.

Το αυτοκίνητο έχει αλλάξει χέρια αρκετές φορές στα 60 και πλέον χρόνια του στο δρόμο και έχει ένα περίφημο ιστορικό αγώνων, ειδικά σε εκδηλώσεις όπως το Mile Miglia. Έγινε μια πλήρη ανακατασκευή το 1986. Η τιμή του στη δημοπρασία της RM Sotheby’s έφτασε τα 4.500.000 δολάρια!

2. Ferrari 330 GT 2+2 Shooting Brake του 1965

Στην αγορά μια Ferrari station wagon; Όχι, δεν είναι η νέα GTC4Lusso. Η 330 GT 2+2 shooting brake είναι ένα από τα λίγα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν από τη Vignale στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Διαθέτει 4.0 λίτρων, Colombo V12 κινητήρα 300 ίππων.

Το αυτοκίνητο ανακατασκευάστηκε πλήρως το 2016 και στο παρελθόν ήταν πράσινο αντί για μπεζ που απεικονίζεται εδώ. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της ήταν ο τραγουδιστής των Jamiroquai, ο Jay Kay. Η τιμή του έφτασε τα 907.500 δολάρια.

3. Ferrari 365 GTB/4 Daytona «Harrah Hot Rod» του 1971

Η Ferrari 365 GTB/4 Daytona του 1971, όπως βλέπετε δεν είναι εργοστασιακή. Ανήκε στο φημισμένο συλλέκτη Bill Harrah και της δόθηκε το ψευδώνυμο «Harrah Hot Rod» μετά από μια σειρά τροποποιήσεων, οι οποίες παραμένουν άθικτες μέχρι σήμερα.

Κατασκευασμένη στο Francisco Mir’s Service Center στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, το αυτοκίνητο έλαβε αναβαθμίσεις όπως, αγωνιστικές ζάντες αλουμινίου εννέα ιντσών, φαρδύτερα ελαστικά και φτερά. Κάτω από το καπό υπάρχει ένας ισχυρός κινητήρας, οι ιδιαιτερότητες του οποίου είναι ως επί το πλείστον άγνωστες.

#Update The Harrah Hot Rod #Ferrari 365 GTB/4 #Daytona races to a new home at a final $687,500. Watch #RMMonterey at https://t.co/v2YxY1jRvs pic.twitter.com/padCeROgCm

— RM Sotheby’s (@rmsothebys) 19 Αυγούστου 2017