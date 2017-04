Σύμφωνα με το Honda Pro Jason στο Twitter, το Civic Type R πιθανόν να προσφέρεται από το 2018 με λιγότερο εξοπλισμό και μειωμένη τιμή.

Όσοι δεν ενδιαφέρονται για την πολυτέλεια και θέλουν μόνο τις επιδόσεις και την οδηγική απόλαυση του Civic Type R, θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το επόμενο έτος, όταν η βασική έκδοση του μοντέλου θα βγει στην αγορά και θα είναι απαλλαγμένη από κάθε περιττή άνεση.

Η βασική έκδοση μπορεί να μην είναι πιο γρήγορη από το Type R Touring, ωστόσο, θα είναι σίγουρα πιο σκληροπυρηνική.

Οι πωλήσεις του Civic Type R Touring θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2017 και η τιμή του θα ξεκινάει κάπου στην περιοχή των 30.000 ευρώ.

Ως υπενθύμιση, το Civic Type R αποδίδει 320 ίππους και μέγιστη ροπή 400 Nm. Η ισχύς προέρχεται από έναν υπερτροφοδοτούμενο 2.0-λίτρων, τετρακύλινδρο κινητήρα, που συνδυάζεται με ένα εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο.

