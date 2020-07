Η Lamborghini αποκάλυψε μια εικόνα teaser του Sian Roadster λίγο πριν από την online παρουσίασή του στις 8 Ιουλίου.

Όταν η ιταλική μάρκα ανακοίνωσε για πρώτη φορά το νέο μοντέλο την περασμένη εβδομάδα, δε γνωρίζαμε αν θα ονομαζόταν Sian Roadster ή SCV12. Σήμερα, με μια εικόνα teaser που δημοσιεύτηκε στο Twitter και μια δεύτερη που ανέβηκε στον ιστότοπο της Lamborghini επιβεβαιώθηκε ότι θα ονομάζεται Sian Roadster.

The future is here, and it is unlike anything the world may have seen before. Get ready to witness the official unveiling of our latest creation at 6 PM CEST on July 8th, 2020 on https://t.co/4SLPw939p1, and our YouTube channel.#Lamborghini #AheadofItsTime pic.twitter.com/5yEXz5a3Ye