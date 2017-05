Ο φίλος του AutoMotors, Marco Pizzituti, βρέθηκε πριν λίγες ημέρες σε μια εκδήλωση στην πίστα Vallelunga στην Ιταλία και βιντεοσκόπησε τη «matte grey» Pagani Huayra Roadster. Το ιταλικό supercar έφερε στην εκδήλωση ο επίσημος δοκιμαστής της Pagani, Andrea Palma.

Ως υπενθύμιση, η Pagani Huayra Roadster εφοδιάζεται με τον biturbo, V12 κινητήρα της Mercedes-AMG, ο οποίος αποδίδει 764 ίππους και 1.000 Nm ροπής. Συνδέεται με ένα επτατάχυτο μονού συμπλέκτη κιβώτιο.

