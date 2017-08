Το «Exorcising the Demon» είναι ένα βίντεο δυόμισι λεπτών επιθετικής οδήγησης σε αστραφτερά αστικά δρομάκια με το καινούργιο Challenger SRT Demon των 840 ίππων. Το βίντεο έχει συναρπαστικό ήχο βγαλμένο από Χόλιγουντ.

To Dodge Demon είναι dragster στην καρδιά και ο μόνος τρόπος για να δείξει αυτό που πραγματικά μπορεί να κάνει είναι να απελευθερωθεί στους δρόμους του Steel City.

Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρα των 2,7 λίτρων του θηρίου χρειάζεται ένα μόνο λάδι για να λειτουργεί καλύτερα. Το Pennzoil Ultra Platinum™, το πλήρες συνθετικό λάδι που βοηθάει το Demon να αποδώσει τα μέγιστα.





Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το τέλος του βίντεο. Σε αυτό, ο οδηγός στέλνει ένα μήνυμα που λέει: «The Demon is back in its place». Η απάντηση από τον παραλήπτη του μηνύματος είναι: «Das good. How are you in the Ring?».

Για όσους δεν κατάλαβαν, η Pennzoil μάλλον σχεδιάζει να πάει το Dodge Challenger SRT Demon στο Nürburgring Nordschleife. Για να δούμε…

