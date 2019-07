Η κλασική Aston Martin Series II V8 Vantage του James Bond θα κάνει μια σημαντική εμφάνιση στην επερχόμενη 25η ταινία του σούπερ κατασκόπου. Το coupe εμφανίζεται ήδη σε πολλά διαφημιστικά της ταινίας, συμπεριλαμβανομένου του νέου tweet του @007, στο οποίο βρίσκεται πίσω από τον Daniel Craig.

007 star Daniel Craig, director Cary Fukunaga and the #Bond25 crew were out in the sunshine today shooting across a number of London locations, including Whitehall, where Daniel filmed a scene with a classic @astonmartin V8, first seen in a Bond film in THE LIVING DAYLIGHTS. pic.twitter.com/rhs13nNeyW

