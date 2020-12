Supercars στο Μονακό Vol. 16: Ferrari 599 Fiorano HGTE, Audi R8 V10 Plus Spyder, Porsche 991 GT3 Touring, Abarth 595 Competizione

Tα αυτοκίνητα που θα δείτε στο βίντεο:

Audi R8 V10 Plus

Lamborghini Huracan Performante

Ferrari 812 Superfast

Ferrari 599 Fiorano HGTE

Audi R8 V10 Plus Spyder

Porsche 991 GT3 Touring

Abarth 595 Competizione

Ferrari California T

Lamborghini Aventador Roadster

Techart Porsche Panamera Grand GT

Lamborghini Urus

Mercedes SLR McLaren Roadster

BMW M2 F87

Ferrari 458 Spider

Ford Focust RS

Mercedes CLK63 AMG Black Series

Ferrari 360 Spider

BMW M135i w/ Custom Exhaust

Mansory Mercedes C63 S AMG Cabrio

Porsche 918 Spyder

2020 Audi R8 V10 Plus

Audi R8 V10

Lamborghini Huracan EVO Spyder

Ferrari 488 Spider

BMW M4 F82 w/ Custom Exhaust

Audi RS3 8V Sportback

Audi RS3 8V Sedan

Ferrari 458 Speciale Aperta

Lamborghini Huracan Performante Spyder

Porsche 991 GT2 RS

Ferrari 488 GTB

Mercedes GT63 S AMG

ABT Audi RS3 8V Sportback

Porsche 997 GT3 RS MkII

Porsche 992 Turbo S

Lamborghini Aventador S Roadster

Ferrari 488 Pista

Ferrari 439 Scuderia

McLaren 12C

Aston Martin DBS Superleggera

Ferrari 458 Italia

Lotus Exige S

Lamborghini Huracan

Ferrari GTC4Lusso

Audi RS5 B9

Maserati MC Stradale

Mansory Bentley Continental GT Convertible

BMW M4 F83 Cabrio

Renault Megane RS

Lamborghini Aventador w/ IPE Exhaust

Audi R8 V8 Spyder

BMW M5 E60

Ferrari F8 Tributo

Ferrari Portofino

Lotus Evora S Sport Racer

Mercedes E63 S AMG

Aston Martin V8 Vantage N430

Ferrari 488 Pista Piloti

Ferrari Enzo

Porsche 991 R

Audi R8 V10 Spyder

Lamborghini Huracan Spyder

Audi R8 V10 Plus w/ Custom Exhaust

Mercedes C63 AMG

Mercedes AMG GT S

Aston Martin Vanquish

Mercedes C63 S AMG

Ferrari 575M Superamerica

Ferrari Portofino

Brabus Mercedes G63 AMG

Comments

comments