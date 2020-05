Η κυκλοφορία της Alfa Romeo 4C το 2013 προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού. Το FHM, το μεγαλύτερο ανδρικό περιοδικό lifestyle στη Μεγάλη Βρετανία, την ανακήρυξε «Αυτοκίνητο της χρονιάς 2013» και τη περιέγραφε ως «μαγική», για την ακαταμάχητη γοητεία της στους άνδρες οδηγούς.

Η Alfisti είδαν επιτέλους ένα συναρπαστικό νέο προϊόν μετά από πολλά χρόνια, με τη 4C να συμβολίζει το μοντέλο που πυροδότησε τη διαδικασία αναζωογόνησης της Ιταλικής εταιρίας. Δυστυχώς, όσο εντυπωσιακή και αν ήταν στην οδήγηση και στο μάτι, δεν πούλησε όσο αναμενόταν.

Με τις καταστροφικές πωλήσεις των σπορ αυτοκινήτων τα τελευταία χρόνια, την πανδημία coronavirus και τη συγχώνευση της Alfa Romeo FCA με την PSA, είναι σχεδόν σίγουρο ότι δε θα δούμε σύντομα τη δεύτερη γενιά 4C, μην πω ποτέ.

Ωστόσο, αυτό δεν θα εμποδίσει τους οπαδούς της Alfa Romeo να ονειρεύονται και ευτυχώς, μερικοί από αυτούς μπορούν να μετατρέψουν τα όνειρά τους σε renderings. Αυτό ακριβώς έκανε ο Yung Presciutti, αρχιτέκτονας και σχεδιαστής αυτοκινήτων στο “Toyota European design headquarters” στη Γαλλία, με το όραμά του για μια νέα Alfa Romeo 4C.

Περιγράφει τη δημιουργία του ως «τολμηρή και συναισθηματική», κάτι που είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί. Στο μπροστινό μέρος, ο Presciutti έκανε μια ριζοσπαστική σχεδίαση, που κυριαρχείται από ένα ζευγάρι τεράστιων ελλειπτικών προβολέων και τη μάσκα της Alfa Romeo. Επίσης, μέρος της μπροστινής οπτικής ταυτότητας είναι ο επιθετικός προφυλακτήρας που χωρίζεται σε δύο μέρη.

Η πλευρά φαίνεται εξίσου εντυπωσιακή, χάρη στα τεράστια φτερά, τους μεγάλους αεραγωγούς και τα αεροδυναμικά, καθώς και το αλεξήνεμο που μοιάζει με κράνος.

Στο πίσω μέρος, τα τρισδιάστατα στρογγυλά πίσω φώτα καλύπτονται από μικρές αεροτομές, που έρχονται από τα πίσω άκρα και ένας γιγαντιαίος διαχύτης ενσωματώνει δύο απολήξεις της εξάτμισης.

Thanks to Yung Presciutti for sharing his project with us!

Comments

comments